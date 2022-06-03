مواعيد الإجازات والدوام والتدريب للعام الدراسي 2022-2023

دينا جوني (دبي)

عممت مؤسسة الإمارات للتعليم الجدول الزمني التفصيلي لدوام وإجازات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وفق ما هو معتمد من المجلس الوزاري للتنمية. كما اعتمدت المؤسسة مواعيد التطوير المهني المقرر عقدها خلال إجازات الصيف والشتاء والربيع المقبلة.

وينطلق دوام المعلمين والإداريين للعام الدراسي المقبل في 22 أغسطس المقبل، على أن يبدأ العام الدراسي للطلبة في 29 منه، أما إجازة الشتاء للطلبة، فتمتد من 12 ديسمبر للطلبة، و19 ديسمبر للمعلمين لغاية الأول من يناير 2023.

وإجازة الربيع تبدأ في 27 مارس للطلبة وفي 3 أبريل للمعلمين، وتنتهي في 14 أبريل.

وفي جدول أسابيع التطوير المهني، يمتد التدريب المهني الأول للمعلمين والإداريين من 22 إلى 26 أغسطس. والأسبوع الثاني من 12 إلى 16 ديسمبر، والأسبوع الثالث من 27 إلى 31 مارس 2023.