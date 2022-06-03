السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مواعيد الإجازات والدوام والتدريب للعام الدراسي 2022-2023
مواعيد الإجازات والدوام والتدريب للعام الدراسي 2022-2023
3 يونيو 2022 14:42

دينا جوني (دبي) 
عممت مؤسسة الإمارات للتعليم الجدول الزمني التفصيلي لدوام وإجازات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وفق ما هو معتمد من المجلس الوزاري للتنمية. كما اعتمدت المؤسسة مواعيد التطوير المهني المقرر عقدها خلال إجازات الصيف والشتاء والربيع المقبلة. 
وينطلق دوام المعلمين والإداريين للعام الدراسي المقبل في 22 أغسطس المقبل، على أن يبدأ العام الدراسي للطلبة في 29 منه، أما إجازة الشتاء للطلبة، فتمتد من 12 ديسمبر للطلبة، و19 ديسمبر للمعلمين لغاية الأول من يناير 2023. 
وإجازة الربيع تبدأ في 27 مارس للطلبة وفي 3 أبريل للمعلمين، وتنتهي في 14 أبريل.
وفي جدول أسابيع التطوير المهني، يمتد التدريب المهني الأول للمعلمين والإداريين من 22 إلى 26 أغسطس. والأسبوع الثاني من 12 إلى 16 ديسمبر، والأسبوع الثالث من 27 إلى 31 مارس 2023. 

الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©