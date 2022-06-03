«المستكشف راشد» يؤسس خبرات جديدة في بناء الروبوتات

آمنة الكتبي(دبي)

يؤسس المستكشف راشد خبرات جديدة في قطاع الفضاء مختصة في بناء الروبوتات، حيث يبلغ عدد فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 50 مهندساً، يتوزع عملهم بين فريق متخصص في بناء الهيكل الهندسي للمستكشف، وآخر مسؤول عن الاتصالات، وآخر مختص في إدارة الهندسة والمخاطر، وآخر مسؤول عن الأنظمة الحرارية والتصوير.ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، كما يسهم في رسم ملامح جديدة للاقتصاد الفضائي والمعرفي في الإمارات، كما أنه خطوة محورية من أجل تمهيد الطريق أمام إرسال مهمات استكشاف مستقبلية بسواعد أبناء الإمارات وتوطين التكنولوجيا التقنية للروبوتات الفضائية. وسيجوب المستكشف راشد سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، حيث سيقوم بالتقاط بيانات وصور نادرة، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى اختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، تتعلق بالروبوتات والاتصالات والتنقل والملاحة بهدف تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية. و تم تزويد المستكشف راشد بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، وهيكل خارجي وألواح شمسية لتزويده بالطاقة، وسيضم 4 كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر. وسيجوب المستكشف راشد سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، حيث سيقوم بالتقاط بيانات وصور نادرة، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى اختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، تتعلق بالروبوتات والاتصالات والتنقل والملاحة بهدف تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية. كما سيقدم المشروع إجابات ومعلومات تحدد سير مهمة استكشاف المريخ وتفيد المعرفة البشرية، وصمم المستكشف راشد لتحقيق عدد من الأهداف، ومن أبرزها: دراسة بلازما القمر، وتحديد سبب طبيعة الالتصاق التي يمتاز بها غباره. وبحسب الجدول الزمني للمشروع، فإن النموذج النهائي للمستكشف سيجري إنجازه في أواخر يونيو الجاري، استعداداً لإطلاقه إلى القمر في الربع الأخير من عام 2022، ومن المتوقع أن يرسل المستكشف فور وصوله إلى القمر في الربع الأول من عام 2023، على الأقل 1000 صورة، تتضمن صوراً للهبوط على سطح القمر والصور السطحية الأولى، وصوراً ليلية للأرض وصوراً حرارية وأخرى ذاتية، فضلاً عن إرسال بيانات الملاحة، التي تتضمن وقت الرحلة وبيانات التضاريس السطحية على سطح القمر، وبيانات وحدة القياس بالقصور الذاتي «IMU» ودرجات الحرارة واستهلاك الطاقة.

