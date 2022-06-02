سلطان بن أحمد القاسمي يشهد فعاليات مهرجان صير بونعير في نسخته الـ 22

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، انطلاق فعاليات مهرجان صير بونعير في نسخته الثانية والعشرين والتي انطلقت عصر الخميس على شاطئ جزيرة صير بو نعير.

وتجول سموه عند وصوله في المعرض المصاحب للمهرجان متعرفاً على ما يضمه من محتويات تعرف بالحرف والأنشطة البحرية المتنوعة، وما تقدمه الجهات المشاركة من أنشطة متنوعة تبرز جهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى شواهد تاريخية حول جزيرة صير بونعير، وما تمتلكه من عناصر بيئية طبيعية، تشتمل على تنوع حيوي غني.

ثم شاهد سمو نائب حاكم الشارقة فعاليات المهرجان، حيث انطلقت وسط البحر بسباق الكاياك ومسابقة شد الحبل بالقوارب التراثية، ليعقبها على الشاطئ مسابقة شد الحبل، وتابع سموه بعد ذلك مسابقات البحث عن الدانة، وسباق الجري الذي شهد تنافساً كبيراً بين كافة الفرق المشاركة.

وأطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، خلال فعاليات المهرجان، مجموعة من السلاحف البحرية على شاطئ جزيرة صير بونعير، لتنطلق بعدها السلاحف في البحر وتضاف إلى الحيوانات المتنوعة التي تعيش في الجزيرة وبحرها وسط بيئة غنية بالتنوع الحيوي تسهم في تكاثرها.

وفي ختام انطلاق المهرجان، كرم سمو نائب حاكم الشارقة، الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية، كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع المكرمين.

ويؤكد المهرجان أهمية إبراز القيمة والمكانة البيئية والسياحية والحضارية لمحمية صير بونعير، وترسيخ علاقة الأجيال المتعاقبة ببيئتهم وتراثهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ونادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية، ومعهد الشارقة للتراث، ومجلس الشارقة الرياضي، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية.

حضر انطلاق فعاليات مهرجان صير بونعير كل من اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وهنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين.