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وكيل «الدفاع» يستقبل وفداً عسكـريـاً هندياً
مطر الظاهري لدى استقباله تيجبير سينغ (وام)
3 يونيو 2022 01:47

أبوظبي (وام)

استقبل مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بمكتبه أمس اللواء طيار تيجبير سينغ، مدير هيئة الأركان في كلية الدفاع الوطني الهندية والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة، وذلك ضمن خطة الكلية في تبادل الزيارات مع الدول الأخرى. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقى اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي في وزارة الدفاع، بمدير هيئة الأركان في كلية الدفاع الوطني الهندية، وجرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث واستعراض علاقات التعاون العسكري المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها. وأعرب الوفد العسكري الهندي في نهاية اللقاء عن سعادته بما شاهده من تقدم وتطور في دولة الإمارات في جميع القطاعات والمجالات.

وزارة الدفاع
الإمارات
الهند
مطر الظاهري
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