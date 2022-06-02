قنصلية كازاخستان بدبي تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية

دبي (وام)

أعلن راوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية رفع الجاهزية لاستقبال مواطني كازاخستان المقيمين في دبي والإمارات الشمالية في الخامس من يونيو الجاري للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء. ودعا القنصل العام الكازاخيين كافة إلى ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة الإيجابية في التعديلات الرئيسية، والتي تعد أساسية لتطوير كازاخستان الحديثة، مؤكداً أن عملية التصويت تجري في موقعين في دولة الإمارات، الأول سفارة كازاخستان في أبوظبي، والثاني مقر القنصلية العامة في دبي.

وأكد أن هذا الاستفتاء يأتي لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن الإصلاح الدستوري المقبل يمثل بداية مرحلة جديدة في تطور البلاد، وذلك في ظل تطلع شعب كازاخستان لإجراء تحديث سياسي واسع النطاق وعرض التعديلات الدستورية التي تعتبر نقلة كبيرة في مسيرة الديمقراطية وتوزيع السلطات ومنح المزيد من الحريات للمواطنين.