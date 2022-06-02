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مباحثات لتعزيز العلاقات مع فنلندا
حواء المنصوري لدى استقبالها ماريان نيسيلا (وام)
3 يونيو 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

التقت الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، ماريان نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة البرلمانية منها، والتأكيد على أهميتها في تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وتقدمت سفيرة جمهورية فنلندا بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».

الإمارات
فنلندا
المجلس الوطني الاتحادي
ماريانا نيسيلا
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