«بلدي» و«استشاري الشارقة» يبحثان التعاون

الشارقة (وام)

بحث المجلس البلدي لمدينة الشارقة، خلال لقائه أمس بعدد من أعضاء مجلس الشارقة الاستشاري، تعزيز التعاون بين كافة مجالس مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوحيد الجهود بهدف الارتقاء بالمعايير في كافة الأمور المتعلقة بالظروف الحياتية لسكان الإمارة.

حضر الاجتماع سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس مجلس الشارقة الاستشاري، والدكتور عبدالله سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري، إلى جانب عدد من الأعضاء من كلا المجلسين، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وماجد عبدالله بوخاطر أمين سر المجلس البلدي، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري.

وأشاد سالم المهيري بما يقوم به المجلس الاستشاري من تطوير للقوانين من خلال المراجعة المستمرة لها، مثمناً دوره الرائد في تطوير أداء المؤسسات والجهات الحكومية من خلال مراجعة آلية أعمالها ومناقشتها في الجلسات البرلمانية المفتوحة.

من جانبه، أكد ميحد السويدي حرص المجلس الاستشاري على تفعيل دور لجان المجلس البلدي من خلال التنسيق مع لجانه وتبادل الملاحظات بما يخدم المصلحة العامة. واستعرض الاجتماع مهام لجان المجلس البلدي والاختصاصات الواردة في اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية لإمارة الشارقة بناء على القرار رقم/33/ لسنة 2005 للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث جرى تبادل الآراء حول كيفية تفعيل بعض المهام وإعداد مقترحات بشأن مراجعة هذه المهام، بالتنسيق مع دائرة شؤون البلديات والمجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة.