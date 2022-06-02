توسيع التعاون البحثي بين «الخدمة الوطنية» و«جامعة خليفة»

خلفان النقبي (أبوظبي)

وقعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم تركز على توسيع نطاق التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تشمل الروبوتات والأنظمة الذكية. وقع مذكرة التفاهم - بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وحميد الشمري، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة خليفة - الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والعميد الركن عبيد علي المنصوري، مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. واستعرض اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون مجموعة من المشاريع التي طورتها الدفعة الثالثة من منتسبي برنامج النخبة للخدمة الوطنية، والتي تم عرضها كجزء من «يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022»، الذي يعتبر معرضاً سنوياً يحتفي بمستويات الابتكار التي وصل إليها طلبة جامعة خليفة، والتي يجسدونها في سنتهم الأكاديمية الأخيرة، كما تسلم أعضاء فريق النخبة للخدمة الوطنية شهادات لإكمالهم بنجاح المهام الموكلة إليهم من قبل جامعة خليفة خلال فعاليات يوم الابتكار.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أهمية مذكرة التفاهم كونها تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تعتبر واحدة من المؤسسات الأكاديمية والصروح العلمية الرائدة في الدولة.

وأوضح أن مجالات التعاون تركز على الاستفادة من القدرات العلمية التي يمتلكها مجندي الخدمة الوطنية من أصحاب التخصصات العلمية والدراسات العليا، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم في العديد من المجلات العملية وتهيئتهم للبحث العلمي الذي يعتبر الطريق الأسرع لتقدم ورفعة ورفاهية الشعوب، كونه يفتح الآفاق العلمية والمعرفية الجديدة أمام الباحثين، لا سيما وأن جامعة خليفة تمتلك كادراً بحثياً ومهندسين وأساتذة جامعيين مختصين من ذوي الكفاءة في مجالات هامة يمكن الاستفادة منها. وأكد أن وزارة الدفاع تطمح من خلال هذه المذكرة إلى إعداد كوكبة من الباحثين المواطنين القادرين على خدمة القوات المسلحة وتقديم الحلول الابتكارية في المجالات اللوجستية والفنية والطبية، إضافة لإعداد فئة من المجندين لخدمة قطاع الصناعات العسكرية باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تلقى دعماً واهتماماً كبيرين من القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال حميد الشمري: نفخر بهذه الشراكة التي تربطنا بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة الإمارات وتوسيع نطاق التعاون معهم في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تتضمن الروبوتات والأنظمة الذكية، وفي هذا الإطار، ستساهم مذكرة التفاهم في تمهيد الطريق أمام العديد من الطلبة الإماراتيين لكسب المعرفة وتعزيز مهاراتهم ليصبحوا متخصصين مؤهلين ومزودين بشكل كامل بالخبرات التي تتيح لهم التصدي لتحديات المستقبل. وتتضمن مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون في برنامجي «النخبة» و«طموح» اللذين يسعيان لتغطية أعداد المشاركين سنوياً، بما في ذلك الطلبة ومنتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية بهدف صقل مهاراتهم وإعدادهم للبحوث العلمية. ويستهدف برنامج طموح الطلبة خريجي المرحلة الثانوية والذين تم انتقاؤهم وفقاً لدرجاتهم حسب معايير وضعتها الجامعة في اللغة الإنجليزية واختبار الإمارات القياسي«إمسات» والرياضيات والفيزياء.

أما برنامج النخبة البحثي المتمركز حول تطوير الحلول للتحديات الحالية فيستهدف طلبة الجامعات، خاصة خريجي أفضل 300 جامعة في العالم. ووفقاً لهذا البرنامج، يمكن للمشاركين اختيار مادة من برامج الدراسات العليا المعتمدة في حال استيفائهم لمتطلبات القبول.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، تقوم جامعة خليفة بتطوير منصة إلكترونية لجميع المرشحين المؤهلين في الخدمة الوطنية والاحتياطية ليتمكنوا من خلالها من تقديم الطلبات لغرض القبول في برنامجي النخبة وطموح.

مشروعات فريق النخبة للخدمة الوطنية

استعرض اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان مشروعات فريق النخبة للخدمة الوطنية في يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022، والتي تضمنت نظاماً آلياً للتعرف على اللغة العربية ومركبة ذاتية التحكم تستشعر العقبات تعتمد على منصة «إيزي مايل» ومركبة ذاتية التحكم أخرى تساهم في استشعار العقبات تقوم على منصة «نيسان ليف»، وهو نموذج أساسي للتنبؤ الذكي «آي بريدكت» لإدارة المصادر عبر الـ «آي بلان»، إضافة لمشروع تحسين تحديات التخطيط في مؤسسة اتصالات ومشروع روبوت سداسي الأرجل للاستخدام في تطبيقات الإنشاء والتحكم وروبوت التحكم بالبيانات وتحليلها لأغراض فحص خطوط الأنابيب، وغيره.