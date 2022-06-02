خليفة بن محمد رئيساً فخرياً لـ «الإمارات للإدارة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

تولّى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، الرئاسة الفخرية لجمعية الإمارات للإدارة العامة. جاء ذلك، خلال استقبال معاليه بأبوظبي، وفداً من مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، برئاسة الدكتور مهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس الإدارة. وأكد الرئيس الفخري، أهمية الجهود الوطنية التي تقوم بها الجمعية، ودورها الريادي البارز، ومساهمتها بالنهوض بأداء الإدارة العامة، وخدمة المجتمع المحلي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني. وعبّر عن فخره واعتزازه بالرئاسة الفخرية للجمعية، وتمكينها وترسيخها للفكر والممارسات الإدارية الريادية المبتكرة، وكل ما يليق بالارتقاء بالوطن.

وبدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة، عن شكره وامتنانه لمعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على قبوله الرئاسة الفخرية للجمعية، مما سيكون له أكبر الأثر في دعم مبادراتها ومشاريعها التي تُعنى بخدمة المجتمع.

وأكد أن هذا الاختيار، يعكس احترام مجلس إدارة الجمعية للخبرات المتراكمة والمتنوعة التي يملكها معاليه، وتقديراً لتأثيره القيادي في الإدارة العامة، وحرصه على أن تحقق الجمعية رؤيتها وأهدافها، بما ينسجم مع الرؤية والأهداف التنموية لدولة الإمارات من خلال نشر الفكر الإداري للأفراد والمؤسسات المجتمعية، وكذلك تقديم البحوث والدراسات والاستشارات والخبرات الإدارية، وفق أحدث وأفضل التطبيقات والممارسات الحديثة ذات الصلة بالإدارة الحديثة واستشراف المستقبل.