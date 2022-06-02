تعاون بحثي بين «تريندز» و«كونراد أديناور»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت الدكتورة كانان أتيلجان، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، خلال زيارتها مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، مؤخراً، سبل تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز الشراكة في المجالات البحثية والعلمية، وإعداد الأبحاث المشتركة، ولاسيما الدراسات التي تسلط الضوء على ملف التغير المناخي والبيئة، وتعالج القضايا الإقليمية والدولية وتحللها بعمق وبطريقة منهجية وموضوعية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في إطار تنظيم المؤتمرات، والملتقيات، والندوات الدولية المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والباحثين، إضافة إلى مناقشة مشاريع مشتركة ستنفذها إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، تتضمن مجموعة من استطلاعات الرأي العالمية والتي تُعنَى بقضايا محورية إقليمياً وعالمياً.

وأكد عوض البريكي رئيس قطاع تريندز جلوبال أن مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية تمتلك تاريخاً طويلاً ومشرفاً في خدمة البحث العلمي الهادف؛ ما سينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والشراكة البناءة بين الطرفين.

بدورها، أوضحت الدكتورة أتيلجان أن تفعيل مذكرة التعاون والشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يصب في صالح خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، لما يتمتع به «تريندز» من مكانة إقليمية وعالمية مرموقة بين أكبر مراكز الأبحاث والفكر الموثوقة على المستوى الدولي.