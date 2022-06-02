جامعة أبوظبي تنظم «بحوث طلبة الجامعات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة التاسعة والأكبر على الإطلاق من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» السنوية، التي تُعد المسابقة الطلابية البحثية الأضخم على مستوى الوطن العربي، والهادفة إلى تحويل أفكار الطلبة المبتكرة إلى مشاريع بحثية لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين بينهم والتأسيس لباحثين ومبتكرين ورواد أعمال لمستقبل قائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت فعاليات المسابقة برعاية من شركة «إكسون موبيل»، واحدة من أكبر شركات تزويد الطاقة وصناعة الكيماويات المرموقة على مستوى العالم، وركزت المسابقة على جميع البرامج الرئيسية مقدمة منصة علمية تمكن الجامعات من عرض أبحاثها العلمية.

وفي نسختها للعام 2022، شهدت المسابقة أكبر عدد من المشاركات بإجمالي 320 ورقة بحثية مقدمة من خلال فرق تضم 813 طالباً وطلبة ينتمون إلى 53 جامعة من عدد من بلدان المنطقة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، المملكة العربية السعودية، وغيرها.

كريستيان لينوبل

وحظي المشاركون بالإرشاد والدعم من 367 موجهاً انضموا إلى فعاليات المسابقة. ولتشجيع الطلبة على المشاركة، حظي الطلبة بفرصة تقديم مشروعهم البحثي ضمن برنامج يهدف إلى مساعدة نخبة مختارة من الطلبة من خلال توفير التوجيه والتمويل للانتقال بالمشاريع الواعدة من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة التسويق التجاري.

وجرى تكريم 70 فريقاً مشاركاً، منها 10 فرق من جامعة أبوظبي، ضمن 27 فئة، وحصلت الفرق على جوائز مالية، بينما حصل ثلاثة فرق على جائزة برنامج «لنشباد استارت اب».

وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك لنجاح الطلبة: «نعتز بالتعاون مجدداً من إكسون موبيل لاستضافة فعاليات مسابقة بحوث طلبة الجامعات هذا العام، التي حققت نجاحاً باهراً بفضل المشاركات المتميزة التي قدمها الطلبة. لقد حرصنا من خلال المسابقة على تسليح الطلبة بثقافة ومهارات البحث وريادة الأعمال لإعدادهم لخوض غمار سوق العمل المدفوع باقتصاد قائم على المعرفة».

من جهته، قال كريستيان لينوبل، المدير الإقليمي الرئيسي لشركة إكسون موبيل في الإمارات العربية المتحدة: «سعدنا برعاية مسابقة بحوث طلبة الجامعات في جامعة أبوظبي على مدار العامين الماضيين، مما يعزز اهتمام الطلاب في الإمارات والمنطقة بتجربة أفكار جديدة والابتكار باستخدام أحدث التقنيات».