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«الجليلة التخصصي للأطفال» يطلق «حديقة للطفل»
«الجليلة التخصصي للأطفال» يطلق «حديقة للطفل»
3 يونيو 2022 01:46

دبي (وام)

أطلق مستشفى «الجليلة» التخصصي للأطفال مشروع حديقة «ليدي بيرد» مساحة اللعب الجديدة للأطفال بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال من زوار المستشفى وأصحاب الهمم تساعد على تعزيز قدراتهم وتنميتها. ومن المقرر افتتاح الحديقة في شهر مارس من العام المقبل برعاية «دي بي ورلد» ويعد المشروع جزءا من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. وتتمتع منطقة الألعاب في الحديقة والمؤلفة من ثلاثة طوابق بموقع متميز يتوسط مبنى المستشفى وتضم باقة من المساحات المخصصة للأطفال من جميع الأعمار وقسماً مخصصاً للأطفال من أصحاب الهمم فضلاً عن المرافق الترفيهية المميزة مثل الزلاقات ومنطقة الألعاب الأخرى ما يحفز الأطفال عبر هذه التجربة المسلية إلى الرغبة في زيارة الأطباء. 
وقال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات و«جافزا»: «يعتبر وجود منطقة ترفيهية مجهزة داخل المستشفى أمراً ضرورياً لسلامة الطفل الجسدية والعاطفية وذلك لأن شعور الأطفال بالدفء والأمان في بيئة المستشفى يعد أمراً بالغ الأهمية وهدفاً رئيساً».

مستشفى الجليلة للأطفال
مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال
الإمارات
دبي
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