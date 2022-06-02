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«نداء» تعزز التوعية بالحفاظ على البيئة
«نداء» تعزز التوعية بالحفاظ على البيئة
3 يونيو 2022 01:46

دبي (وام) 

شاركت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» في مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتعزيز ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 
تهدف مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي تتولى تنفيذها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تعزيز الجهود المبذولة والرامية إلى جعل دبي وجهة رائدة للاستدامة. وقامت المؤسسة بتوفير العبوات القابلة للتدوير لجميع الموظفين والتي تحمل شعار المبادرة، بهدف تحفيزهم على أن يكونوا شركاء فاعلين في صنع مستقبل أكثر استدامة وأن يسهموا بإيجابية في الحفاظ على الحياة البرية والبحرية، إلى جانب إتاحة أجهزة إعادة تعبئة المياه النقية والنظيفة في أماكن متفرقة في مبنى المؤسسة. وأعرب منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء» عن سعادته بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في دعم مبادرة دبي تبادر للاستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.

نداء
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الإمارات
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حماية البيئة
مؤسسة الاتصالات المتخصصة
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