100 منقذ ومدرب في شواطئ دبي

آمنة الكتبي (دبي)

وفرت بلدية دبي طاقم إنقاذ متكاملاً، يشمل منقذين ومدربين ومشرفين، بلغ عددهم نحو 100 شخص، كما تم توفير 38 منصة إنقاذ تم توزيعها على الشواطئ العامة، وتشرف البلدية على تدريب المنقذين بشكلٍ دوري، وتأهيلهم لتنفيذ كل عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، لضمان سلامة وأمن مرتادي الشواطئ.

وحددت بلدية دبي، إرشادات عامة يجب التقيد بها، عدم السباحة بعد غروب الشمس، وذلك حفاظاً على سلامة المرتادين، ونوهت بعدم السباحة في حالة رفع العلم الأحمر، والسباحة بحذر في حالة رفع العلم الأصفر، والتقيد بتعليمات المنقذين، وعدم السباحة عند الصخور، وعدم تجاوز العلامات البحرية المخصّصة لتحديد مواقع السباحة.

وشددت على ضرورة المحافظة على النظافة، وعدم ترك أو رمي المخلّفات على الشاطئ، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات إلى الشاطئ، ولا يسمح بالشّواء أو إشعال النار أو التخييم، أو تدخين الشيشة على الشاطئ، مبينة أنه لا يسمح بالنوم والمبيت على الشاطئ، ولا يسمح بالتجوّل بملابس السباحة في حديقة الشاطئ أو خارجها، ويحظر التقاط أيّ صور، وبينت بلدية دبي أنه يجب التقيّد بارتداء ملابس السباحة المحدّدة وفق عادات الإمارة وثقافتها، كما تقع مسؤولية الأطفال على أولياء أمورهم، أو الأشخاص البالغين المرافقين لهم. وأكدت بلدية دبي اهتمامها بتوفير كافة معايير السلامة لجميع سكانها وتضافر الجهود بشكل مستمر لتطبيق الممارسات الرامية إلى تعزيز مبدأ السلامة خصوصاً في الوجهات التي تشهد نمواً مستمراً في عدد زوارها كالشواطئ، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة العمل في مجال السلامة الشاطئية، وفقاً لأحدث الأساليب وأكثرها تطوراً وكفاءة. وطورت بلدية دبي طائرة من دون طيار محلياً يتميز تصميمها الفريد بالقدرة على الاستجابة لحالات الغرق الجماعي أو الانفرادي، ويمكن ذلك عن طريق نقل ما يصل إلى أربعة أطواق عوامات إنقاذ إلى الغرقى في البحر والتي يمكنها دعم ما يصل إلى 8 غرقى في آن واحد، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها مع طوافة إنقاذ تنتفخ تلقائياً عند ملامستها للماء بدلاً من العوامات، وذلك لإنقاذ عدة أشخاص في الوقت نفسه.