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ردم 25 بئراً مكشوفة ومهجورة في الفجيرة
ردم 25 بئراً مكشوفة ومهجورة في الفجيرة
3 يونيو 2022 01:46

الفجيرة (الاتحاد)

ردمت بلدية الفجيرة 25 بئراً من الآبار المهجورة والمكشوفة، من خلال حملتها بالتعاون مع الجهات المختصة، وأكدت البلدية أنها استقبلت 8 شكاوى من الجمهور المتعاونين مع الحملة، إضافة إلى رصد فرق التفتيش في الحملة 18 بئراً مهجورة. 
وكانت بلدية الفجيرة قد أطلقت بالتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات بإمارة الفجيرة حملة ردم الآبار المهجورة والمكشوفة بالإمارة والمناطق التابعة لها، والعمل على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع وقوع أي نوع من الحوادث التي تشكل خطراً على سلامة الأرواح والحفاظ على المظهر العام لإمارة الفجيرة.
واستهدفت الحملة التي شاركت بها كل من هيئة الفجيرة للبيئة ودائرة الأشغال والزراعة وإدارة الدفاع المدني في الفجيرة إلى إجراء مسح شامل ومكثف في مختلف المناطق، وحصر الآبار المهجورة والمكشوفة والعمل على ردمها من خلال الآليات والمعدات المخصصة لذلك. 
وأكدت البلدية أهمية تعاون الجمهور للإبلاغ عن أي بئر مهجور أو مكشوف، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالبلدية والجهات الأخرى المشاركة.
كما تقدمت البلدية بالشكر الجزيل لجميع الأهالي الذي قدموا يد العون والمساعدة، بالتجاوب مع دعوة البلدية للإبلاغ عن أي بئر مهجورة أو حفر مكشوفة يهدد الأرواح ويشكل خطراً عليها.

بلدية الفجيرة
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