أبوظبي تعيد تأهيل حقول آبار المياه الجوفية

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي مشروع لإعادة تأهيل حقول آبار المياه الجوفية غير المستغلة لاستخدامها في حالات الطوارئ، مستهدفة 200 بئر في منطقة بوحصا بمنطقة الظفرة.

وأوضحت الهيئة أن الخزانات تم تطويرها وإنشاء غرف لحمايتها لتكون جاهزة للاستخدام كمخزون استراتيجي أثناء فترات الطوارئ.

وبينت الهيئة أنها أجرت تقييمها لـ 580 بئراً في منطقتي كاشونا بمدينة العين وبوحصا، وشملت الدراسات عمق المياه الجوفية، وسمك الطبقات، والملوحة، وإجراء اختبارات الضخ، وكانت النتائج إيجابية بشأن تأهيل الآبار ذات الإمكانات العالية. وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي أن الحفاظ على موارد المياه واستدامتها في إمارة أبوظبي من بين أهم أولوياتها الاستراتيجية، وتعتبر المياه الجوفية في الإمارة من المصادر غير المتجددة، وتمثل 60% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الإمارة، بينما تمثل مياه التحلية 30%، وتمثل مياه الصرف الصحي المعالج 10% من الموارد.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع الشركاء لدراسة الآبار غير المستغلة وتقييم إمكانيات إعادة تأهيلها في منطقتي العين والظفرة، لاستخدامها كمخزون استراتيجي في حالات الطوارئ، علماً أنه تم حفر العديد من الآبار في مناطق مختلفة في الإمارة من قبل سكان الإمارة لتلبية متطلبات الاستخدامات المنزلية.

وفي إطار برنامج مراقبة المياه الجوفية قامت الهيئة خلال عام 2021 بإجراء 1100 زيارة لأكثر من 440 بئراً لمراقبة وقياس مستوى المياه، وقد شملت القياسات الإجمالية التي تم إجراؤها 92% من الهدف الذي سعت الهيئة لتحقيقه خلال نفس العام.

وتضمنت الصيانة المستمرة لشبكة مراقبة المياه الجوفية صيانة الآبار الخارجية وأجهزة المراقبة الآلية، حيث تمت صيانة 110 آبار مراقبة خارجياً من خلال إقامة أسوار وقائية مع تركيب لافتات، الأمر الذي ساهم باستقرار القواعد حول الآبار الجديدة واستقرار المناطق المحيطة بها. وقد بلغت الكفاءة الإجمالية للآبار المؤتمتة التي تمت صيانتها 94% خلال العام الماضي. وخلال العام الماضي، أجرت الهيئة تقييم شامل لموارد المياه الجوفية العميقة في أبوظبي، وكان الهدف من المشروع إجراء تقييم نوعي وكمي متكامل لتحديد فرص التنمية المستدامة واستخدام الموارد المحتملة لخزانات المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي.

وأكملت الهيئة خلال عام 2021, 55% من المشروع والذي تضمن تقديم تقريرين رئيسيين، التقرير المبدئي وتقرير اختيار موقع الحفر العميق، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين بعمق 400 و700 في منطقة العين.

وتشرف الهيئة على مشروع مخزن الخير «الخزان الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا»، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بسعة 26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة في طبقة المياه الجوفية الضحلة شمال غرب ليوا، والتي تعتبر احتياطي استراتيجي لتزويد مدينة أبوظبي بـ 180 ألف متر مكعب/ يوم (40 مليون جالون/ يوم) لمدة 90 يوماً. ويتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المطور للتحكم في الاختيار التلقائي لضخ الآبار لكل حوض بناءً على مستويات الملوحة والتي يتم حسابها بناءً على مدخلات النماذج العددية وقياسات المستشعرات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في إدارة مخزن الخير.