2375 دورية خيالة في دبي خلال 2021

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي، على مؤشرات وإحصائيات قسم العمليات الشرطية الذي قام بتسيير 2375 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص من مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في العام 2021، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية وتلبية الطلبات الواردة من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمستجدين، والتدريب العلاجي، مما أدى إلى إلقاء القبض على 358 شخصاً مطلوباً، و88 مخالفاً لقانون الإقامة، وتسجيل 13 قضية في مختلف مراكز الشرطة.

وأكد اللواء المنصوري أهمية الدور الذي يلعبه مركز شرطة الخيالة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية دورها في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات في شرطة دبي.

جاء ذلك خلال الاطلاع على سير العمل في مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من ضباط المركز.

وأوضح اللواء المنصوري، أن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل مُنظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

وفي الختام، اطلع اللواء المنصوري على المشاريع المستقبلية لمركز شرطة الخيالة ومن أهمها مشروع الإسطبل الذكي.