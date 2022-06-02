شرطة دبي تكرم مقيمين تقديراً لتعاونهما

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد راشد عبدالرحمن بن ظبوي مدير إدارة الرقابة الجنائية، بحضور العقيد جمعة الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد الأميري رئيس قسم التسجيل الجنائي بالوكالة، والملازم أول عبدالله خلفان المنصوري من قسم التسجيل الجنائي، مقيمين من الجنسية الأوغندية، وذلك تقديراً لتعاونهما وحسن تصرفهما، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد بن ظبوي بحسن تصرفهما وسرعة بديهتهما، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي بتوجيهات من العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وحرصه الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين مع الإدارة، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع.

وأعرب المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أنه حافز لهما، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.