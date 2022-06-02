الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة دبي تكرم مقيمين تقديراً لتعاونهما
خلال التكريم (من المصدر)
3 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد راشد عبدالرحمن بن ظبوي مدير إدارة الرقابة الجنائية، بحضور العقيد جمعة الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم حمد الأميري رئيس قسم التسجيل الجنائي بالوكالة، والملازم أول عبدالله خلفان المنصوري من قسم التسجيل الجنائي، مقيمين من الجنسية الأوغندية، وذلك تقديراً لتعاونهما وحسن تصرفهما، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.
وأشاد العقيد بن ظبوي بحسن تصرفهما وسرعة بديهتهما، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي بتوجيهات من العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وحرصه الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين مع الإدارة، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع.
وأعرب المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أنه حافز لهما، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
هالة بدري خلال زيارتها لـ«معرض الخريجين»
ثقافة
هالة بدري تطلع على أعمال مبدعي ومصمّمي المستقبل
اليوم 22:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©