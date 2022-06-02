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تعليم اللغات لمنتسبي «شرطة أبوظبي»
تعليم اللغات لمنتسبي «شرطة أبوظبي»
3 يونيو 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق مشروع «تعليم اللغتين العبرية والألمانية» لمنتسبي شرطة أبوظبي، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بهدف إثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع. وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير الأكاديمية، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذا المشروع يركز على تعزيز مهارات المشاركين في التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.
وافتتح المرحلة الأولى من المشروع العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية، والذي يتضمن 4 دورات ولمدة 5 أسابيع بهدف إكساب المشاركين مهارات اللغة حتى المستوى فوق المتوسط حسب المعيار الأوروبي، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال لأغراض العمل، وربط مخرجات برنامج اللغة التخصصي مع المتطلبات اللغوية لوظيفة رجل الشرطة.
وصرح المقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة بالأكاديمية أن مشروع تعليم اللغات يأتي لتنمية المهارات اللغوية لمنتسبي شرطة أبوظبي من ضباط وأفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد والجامعات المتخصصة باللغات، ومعلمين ذوى كفاءة أكاديمية عالية فى مجال اللغات العبرية والألمانية وفاء بالمتطلبات الأساسية التي تمكن الدارسين من استخدام تلك اللغات بفعالية في مجالات الشرطية التخصصية في العمل.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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