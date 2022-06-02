الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:33 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:27.

وفي بحر عمان يحدث المد الأول عند الساعة 23:18 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.