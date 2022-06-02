شرطة أبوظبي توعي سائقي الحافلات المدرسية "بالنقل الآمن"

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورشة توعية لسائقي الحافلات المدرسية حول النقل الآمن واستخدام ذراع قف واستفاد منها 230 من سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين في أبوظبي ضمن جهودها لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية، واهتمامها المتواصل بأمن وسلامة الطلاب.

وحث العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة الإلتزام بقانون السير والمرور وترك مسافة أمان كافية والإلتزام بالسرعات المحددة، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية. وأكد ضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة المدرسية قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلفها بعد نزولهم منها، وضرورة الابتعاد عنها بمسافة ملائمة، والجلوس علي المقاعد داخل الحافلة بطريقة آمنة.

ودعا السائقين والمشرفين إلى التأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد توصيلهم إلى المدرسة والمنزل ، والتركيز على القيادة وعدم الانشغال بالرد على الهاتف، والاتصال بمركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي على الرقم 999 في حالة الإبلاغ عن أي أعطال بالحافلة أثناء ترحيل الطلاب وتأمين الحافلة والطلاب في مكان آمن خارج الطريق إلى حين وصول حافلة بديلة. وأوضح الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات لشرطة أبوظبي أن الورشة ركزت على توضيح آلية استخدام ذراع (قف) الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة قف في الحافلات المدرسية ففي الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة امتار، أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي