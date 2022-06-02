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الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الإمارات
2 يونيو 2022 14:48

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .. أعلنت الوزارة عن إجراء 242,364 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 909,222 حالة. ‌‎

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,305 حالات. وأعلنت الوزارة شفاء 449 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 892,687 حالة. 

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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