«صحة» تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي في 11 مركزاً

تعتمد شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تقنيات الذكاء الاصطناعي في 11 من مراكزها الصحية لتسريع قراءة وتحليل نتائج صور فحوصات شبكية العين. وتماشياً مع التزام «صحة» بتعزيز نتائج المرضى بالاعتماد على أحدث الابتكارات، ستشكل الخدمة الجديدة إضافة نوعية لمرضى السكري في مراكز صحة، كونها ستسهل الكشف المبكر والتدخل السريع في حالات اعتلال الشبكية التي تؤدي إلى ضعف أو فقدان البصر. وبصفتها المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الوقائية التي تركز بشكل خاص على الأمراض المزمنة السائدة.. تُجري مراكز الرعاية الصحية التابعة لمجموعة «صحة» فحص الشبكية بانتظام لمرضى السكري للكشف عن اعتلال الشبكية. وفي السابق تطلبت فحوصات شبكية العين قراءة وتحليلاً من قبل أطباء العيون بعد أن تظهر النتائج خلال ثلاثة أيام، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي أصبح بالإمكان توفير تلك النتائج دون تحويلها إلى اختصاصي العيون في غضون ثلاث ثوانٍ فقط، مما يسهل التدخل الطبي بشكل أسرع. وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية بالإنابة: إن مهمتنا في «صحة» تركزت على تسخير الابتكارات والتقنيات الحديثة لدعم مساعينا لتوفير رعاية استثنائية للمرضى ومع تزايد أعداد مرضى السكري الذين يخضعون للفحوصات الوقائية نتيجة ازدياد الوعي بأهميتها، قرّرنا الاستثمار في تقنية جديدة لتقديم نتائج أسرع، ومن خلال الاستمرار في دمج هذه التقنية في نظام السجلات الطبية الإلكترونية لشركة «صحة» «سلامتك»، سنعمل على بناء منظومة متكاملة وموحدة للرعاية الصحية تضع المرضى في مقدمة أولوياتها. من جانبه، قال بدر القبيسي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات للمجموعة في صحة: نسعى باستمرار إلى اكتشاف طرق جديدة لتعزيز وتسريع الكشف المبكر عن الأمراض والتدخل السريع لعلاجها. وأضاف: يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية في القطاع الصحي لدوره في تسريع التشخيص، ويشكل إطلاق هذه التقنية الجديدة مثالاً بارزاً على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين صحة مرضانا، ويعد تلقي نتائج فحص الشبكية في غضون ثلاث ثوانٍ فقط خطوة رائعة وإنجازاً يمكننا من إحالة المرضى بشكل أسرع إلى التخصصات الفرعية المختصة للعلاج، ولن يقتصر ذلك على تحسين نتائج المرضى فحسب، ولكنه أيضاً سيعزز رضا المريض واستمرارية الرعاية. يذكر أن خدمات تصوير شبكة العين في «صحة» تعد جزءاً أساسياً من نموذج «بيتنا الطبي» لتقديم الرعاية الصحية التي تركز على المريض كأولوية في شبكة «صحة»، ويربط البرنامج المرضى أو الأسرة بمقدم الرعاية الصحية الأولية لتتبع حالتهم الصحية طوال حياتهم، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الرعاية وتقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة وتقديم الرعاية الطبية على المستوى التنظيمي الصحيح وتقليل زيارات قسم الطوارئ للحالات منخفضة الحدة، وباستخدام نهج متعدد التخصصات يسعى البرنامج إلى تزويد المرضى برعاية شاملة، بما في ذلك التنسيق مع مستشفيات الرعاية التخصصية، بما يضمن خضوع المرضى لفحوصاتهم بانتظام وبخاصة المصابين بأمراض مزمنة. وتتوفر الخدمة في المراكز الصحية التالية: أبوظبي - مركز الباهية الصحي ومركز المقطع الصحي ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، وفي مدينة العين مركز الجاهلي الصحي ومركز المويجعي الصحي ومركز القوع الصحي ومركز اليحر الصحي ومركز مزيد الصحي ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل.