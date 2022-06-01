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حمدان بن زايد: فوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء إنجاز عالمي للدولة وأبنائها
حمدان بن زايد: فوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء إنجاز عالمي للدولة وأبنائها
2 يونيو 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فخره بفوز دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مشيراً سموه إلى أن هذا الفوز يعد إنجازاً عالمياً للدولة.
وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: نفخر بفوز دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. ونبارك للمهندس عمران شرف انتخابه رئيساً لتلك اللجنة الدولية، إنجاز عالمي جديد للدولة وأبنائها في قطاع الفضاء واستكشاف المستقبل للأجيال القادمة».

حمدان بن زايد
الإمارات
الفضاء
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