هزاع بن زايد: فوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء إنجاز جديد للدولة

أبوظبي (الاتحاد)

عبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن اعتزازه بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مؤكداً أنه إنجاز جديد للدولة في مجال الفضاء. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»:« نعتز بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة في مجال الفضاء.. اختيار «عمران شرف» لهذه المهمة شهادة كبيرة على دور الإمارات في تعزيز التقدم العلمي لصالح الإنسانية. العلم والمعرفة خيار استراتيجي لمواصلة المسيرة التنموية».