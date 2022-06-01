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رئيس غواتيمالا يبحث آفاق تطوير العلاقات مع الشارقة
رئيس غواتيمالا يبحث آفاق تطوير العلاقات مع الشارقة
2 يونيو 2022 02:00

غواتيمالا سيتي - سان جوزيه (وام)

بحث فخامة إليخاندرو غياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا مع وفد دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة برئاسة الشيخ فاهم القاسمي رئيس الدائرة بحضور معالي جانيو روساليس وزير الاقتصاد الجواتيمالي.. آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وزار الشيخ فاهم القاسمي في جواتيمالا سيتي ضمن جولته بأمريكا اللاتينية.. قصر الثقافة الوطني، وأشاد بجهود التبادل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غواتيمالا، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط إمارة الشارقة مع مدن غواتيمالا، وما تمثله من ركائز لتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري والاستثماري وأشار إلى أن هذه العلاقات عمادها التعاون المتواصل والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
على صعيد متصل، بحث وفد الدائرة مع كبار المسؤولين في جواتيمالا سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والتنموية واطلع على الخطط التنموية التي تنتهجها غواتيمالا، إضافة إلى مناقشة جهود الجانبين في مجال تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات.
من ناحية أخرى، عقد وفد دائرة العلاقات الحكومية برئاسة الشيخ فاهم القاسمي اجتماعاً مع كبار المسؤولين في جمهورية كوستاريكا ضمن الجولة نفسها. والتقى الوفد القائمين على وكالة ترويج الاستثمار في كوستاريكا «Cinde» ومروج التجارة الخارجية الكوستاريكي «Procomer» وجرى بحث فرص التعاون وتبادل التجارب والخبرات في قطاعات التجارة والتعليم والسياحة.
وناقش الجانبان آليات تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية عن طريق الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيات المتطورة في مشروعات التنمية.

غواتيمالا
الإمارات
الشارقة
فاهم القاسمي
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