الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
2 يونيو 2022 02:00

أبوظبي (وام)

بحث عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون مع مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية على ضوء بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في أبوظبي بحضور كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في فبراير الماضي. وحول الزيارة، قال عبد الله ماجد آل علي: «تشهد العلاقات الإماراتية التركية في المرحلة الحالية تطورات إيجابية ونمواً متسارعاً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين من أجل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، ويستهدف هذا التطور مد جسور الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وترسيخ العلاقات الطيبة لكي تغدو نموذجاً مستداماً للشراكة التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تأتي رغبة الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمتين العلاقات وعقد الشراكات مع نظيره التركي بما يخص تطوير العمل الأرشيفي في سبيل حفظ ذاكرة الوطن للأجيال وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة». وأضاف: «في هذا الإطار تأتي زيارة وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية لتعزز التعاون ودعم الأهداف المشتركة والبرامج والأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، وتبادل صور للوثائق الأرشيفية، والكتب، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية والإلكترونية، والشراكات في المعارض العلمية ذات العلاقة بالأرشيف، وهذا من جملة ما نصتْ عليه بنود بروتوكول التعاون الذي يربط الأرشيفين في البلدين الصديقين.

عبدالله ماجد آل علي
الإمارات
الأرشيف الوطني
تركيا
آخر الأخبار
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
دنيا
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©