«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

أبوظبي (وام)

بحث عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون مع مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية على ضوء بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في أبوظبي بحضور كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في فبراير الماضي. وحول الزيارة، قال عبد الله ماجد آل علي: «تشهد العلاقات الإماراتية التركية في المرحلة الحالية تطورات إيجابية ونمواً متسارعاً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين من أجل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، ويستهدف هذا التطور مد جسور الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، وترسيخ العلاقات الطيبة لكي تغدو نموذجاً مستداماً للشراكة التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تأتي رغبة الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمتين العلاقات وعقد الشراكات مع نظيره التركي بما يخص تطوير العمل الأرشيفي في سبيل حفظ ذاكرة الوطن للأجيال وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة». وأضاف: «في هذا الإطار تأتي زيارة وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى مديرية أرشيف جمهورية تركيا التابعة لرئاسة الجمهورية لتعزز التعاون ودعم الأهداف المشتركة والبرامج والأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، وتبادل صور للوثائق الأرشيفية، والكتب، وتبادل الخبرات والمعارف التقنية والإلكترونية، والشراكات في المعارض العلمية ذات العلاقة بالأرشيف، وهذا من جملة ما نصتْ عليه بنود بروتوكول التعاون الذي يربط الأرشيفين في البلدين الصديقين.