حفل افتتاح «إكسبو» يحصد 29 من جوائز «تيلي» العالمية

دبي (وام)

لا يزال «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يحصد النجاح والتقدير من أنحاء العالم بعد شهرين على إسدال الستار على فعالياته، فقد حاز حفل افتتاح الحدث الدولي 29 جائزة مختلفة في حفل توزيع جوائز «تيلي TELLY» العالمية المرموقة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجائزة إضافة إلى فوز تطبيق إكسبو دبي الافتراضي - إكسبلورر بالجائزة الذهبية لأفضل تطبيق تفاعلي وغامر.

وحصد حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» تسع جوائز ذهبية في «التصوير بالفيديو / التصوير السينمائي»، و«الواقع الغامر والمختلط - استخدام الواقع المعزّز»، و«الواقع الغامر والمختلط - الإخراج»، و«الواقع الغامر والمختلط -عرض»، و«الإنترنت - استخدام الموسيقى»، و«الإنترنت - تصميم موقع الحدث»، و«الإنترنت - استخدام الصوت 360 درجة»،و«الواقع الغامر والمختلط - الأداء والاستعراض» و «الواقع الغامر والمختلط - الفعاليات»، بالإضافة إلى 12 جائزة فضية وثماني جوائز برونزية.

وتحتفي جوائز «تيللي Telly» العالمية بالتميز في مجال المحتوى المرئي، وتسلط الدورة الثالثة والأربعون منها الضوء على التغيرات التي ظهرت من خلال التطور الحاصل في وسائل التواصل المرئي، مثل الفعاليات الهجينة والواقع الافتراضي الغامر والاستدامة والتأثير الاجتماعي. كما فاز حفل الافتتاح الأسطوري بجائزة «أفضل إنتاج فني لفعالية لعام 2022»، والتي تمنحها مجلة «توتال برودكشن الشرق الأوسط وأفريقيا» لأفضل الأعمال والفعاليات الفنية في المنطقة. واستحوذ «إكسبو 2020 دبي» على مخيلة العالم من خلال الترحيب بأرقى العقول والأفكار الأكثر ابتكارًا من جميع أنحاء العالم، ووضع حفل افتتاحه المبهر الأساس لـ 182 يومًا من الترفيه وأطلق سلسلة من الفعاليات في إكسبو عززت المزيد الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات. وكونه أضخم حدث عالمي يتم تنظيمه منذ بدء الجائحة، حرص إكسبو 2020 دبي على بث حفل الافتتاح لملايين المشاهدين حول العالم، وذلك عبر العديد من القنوات التقليدية والإلكترونية، بما فيها تلفزيون إكسبو ومنصة إكسبو الافتراضية، ليصل عدد مشاهدي حفل الافتتاح إلى 7,6 مليون مشاهد حتى تاريخ 31 مارس 2022.

وكان حفل «افتتاح إكسبو 2020 دبي» باهراً واستثنائياً بكل المقاييس حيث أقيم في ساحة الوصل المذهلة التي تتضمن أكبر نظام صوتي غامر في العالم وأكبر نظام عرض فيديو مدمج في العالم. شمل العرض فقرات فنية مبهرة على مسرح دائري متحرك، وتقنيات غامرة تشمل أكثر من 3000 وحدة إضاءة، و 1000 مكبر صوت، و 1300 زيّ مسرحي، وأداء رائعا من أكثر من 1000 فنان مشارك في عرض تاريخي فريد من نوعه.

وأعرب طارق غوشه، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، والذي أشرف على تنظيم حفلي الافتتاح والاختتام للحدث، بالإضافة إلى برنامج الفعاليات الفنية والترفيهية الحافل لإكسبو 2020 دبي عن سروره بحصول حفل الافتتاح على هذه الجوائز المتعددة والمرموقة.

وقال: «فخورون بالبرنامج الترفيهي العالمي الذي قدمناه للجمهور في إكسبو 2020 دبي، في حفل الافتتاح الذي شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم وعلى مدار 182 يومًا من التجارب الترفيهية الرائعة، مع ما يصل إلى 200 حدث مباشر يوميًا عبر عدد من المواقع والمنصات في أنحاء إكسبو 2020 دبي».