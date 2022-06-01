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«الوزاري الخليجي»: محمد بن زايد يعزز مسيرة «التعاون»
«الوزاري الخليجي»: محمد بن زايد يعزز مسيرة «التعاون»
1 يونيو 2022 23:49

 شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع الدورة ال152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

 ترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 واطلع المجلس على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وعبر المجلس الوزاري في بيان صادر عن الاجتماع عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الإمارات وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها. وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل. 

كما عبر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه «رحمه الله» من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.

 ورفع المجلس الوزاري التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات. وأعرب عن ثقته بأن سموه سيعزز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.

 حضر الاجتماع إلى جانب سموه معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
السعودية
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