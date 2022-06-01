اليونان تشارك في الكونجرس العالمي للإعلام

أبوظبي (وام)

أكد يوانيس ديميتريو إيكونومو المتحدث باسم الحكومة اليونانية حرص بلاده على المشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام». وشدد المسؤول اليوناني فعلى أهمية المشاركة في الحدث العالمي نظرا لأهمية المحاور التي سيتناولها وتشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.