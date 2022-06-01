«دبي الجنوب» توقع اتفاقية مع «المدينة الإنسانية»

دبي (وام)

وقعت «دبي الجنوب» أمس اتفاقية تعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعد أكبر مركز إنساني في العالم وذلك خلال معرض «سيملس ميدل إيست» المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي. وتنص بنود الاتفاقية على تطبيق نظام «مساري» للمرور عبر البوابة الإلكترونية في المدينة لتتبع الشحنات ضمن شبكة آمنة مع ضمان الإدارة الفعالة لحركة الشحن. وقع الاتفاقية جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وعبد الباسط المرزوقي مدير إدارة العمليات اللوجستية في دبي الجنوب بحضور عدد من الشخصيات من كلا الطرفين. وأعرب جوسيبي سابا عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاقية مع دبي الجنوب.