«الوطني للأرصاد» يناقش تعديل «طقس كولورادو»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي تنظم تحت عنوان «منصة الاستمطار»، عقد المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، ندوة جديدة تحت عنوان «إدارة برنامج تعديل الطقس في حوض نهر كولورادو»، والتي بثت عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالبرنامج.

استضافت الندوة، الدكتور محمد محمود مدير برنامج المناخ والماء في معهد الشرق الأوسط - أقدم مؤسسة لدراسة الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية واشنطن، وتختص بالسياسات وخدمات التطوير التعليمي والمهني، ومن ضمنها المناخ والمياه.

وناقشت الندوة ظروف الجفاف القاسية التي يعاني منها حوض نهر كولورادو في غرب الولايات المتحدة الأميركية، ودور عمليات استمطار السحب الشتوية في تعزيز كتل الغطاء الثلجي هناك، لتغذية ورفد التجمعات المائية الرئيسية للنهر. كما ركزت الندوة على برامج الاستمطار في ولايات حوض نهر كولورادو، وآلية عمل كافة الدول على امتداد الحوض بشكل تعاوني لتمويل هذه العمليات والأنشطة ضمن استراتيجيتها لزيادة كمية المياه.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «تتيح سلسلة ندوات «منصة الاستمطار» فرصة مثالية للخبراء والمتخصصين للتباحث والتحاور حول التطورات العملية والجهود البحثية المرتبطة بمجال الاستمطار باعتباره نشاطاً معتمداً عالمياً لتعزيز الموارد المائية المستدامة، وكذلك توحيد جهودهم البحثية وتركيزها في سبيل تحقيق نتائج جديدة في هذا القطاع الحيوي».