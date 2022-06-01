اختتام مؤتمر «الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس في أبوظبي جلسات مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ونظم المؤتمر المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، تحت شعار: «توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان».

وعرض المؤتمر أحدث المعارف في مجالات الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والعلاج ودعم التعافي وتبادل الخبرات في مجال الحماية من المؤثرات العقلية، وقدم المشاركون بالمؤتمر أحدث التطورات والدراسات والبحوث في مجال العلاج والتأهيل والوقاية من المؤثرات العقلية، من خلال تبادل التجارب العلمية الموثوقة مع براهين تطبيقاتها.

وشهد المؤتمر، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حضور 2300 مشارك من الخبراء والمتخصصين في مجال الوقاية والعلاج من المؤثرات العقلية من 119 دولة، بالإضافة إلى 36 جلسة علمية و21 ورشة عمل، وتستمر العروض العلمية على موقع المؤتمر حتى 20 يونيو، إذ أن المسجلين بالمؤتمر لديهم فرصة للاستفادة من المؤتمر والتفاعل مع العروض التي تتجاوز مدتها 150 ساعة من البث المتواصل.

وجرى خلال المؤتمر الإعلان الرسمي عن إصدار المعايير الدولية لمعالجة الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات باللغة العربية، لتطوير وتوسيع نطاق العلاج الفعال والقائم على الأدلة والأخلاقيات لاضطرابات تعاطي المخدرات.

كما أطلق الاتحاد الأفريقي الذي يعقد مشاوراته القارية لمفوضية الاتحاد ضمن المؤتمر، الحوار العالمي بشأن خفض الطلب على المخدرات بين أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وشهد المؤتمر تدشين الاتحاد الدولي لضمان الجودة في علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المؤثرات العقلية، والذي يهدف لضمان حق الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات في الحصول علاج مضمون الجودة شأنهم كشأن جميع الفئات الأخرى، بحيث يكون هذا الاتحاد بمثابة مظلة تجمع المنظمات المختلفة المعنية بضمان الجودة، ويتم من من خلالها إصدار معايير للجودة تقرها هذه المنظمات، كما يهتم الاتحاد بمقدمي الخدمات العلاجية ويقدم لهم الدعم اللازم ليتم اعتمادهم من قبله. كما تم الإعلان عن تدشين هذا الاتحاد في ندوة علمية ترأسها الدكتور طارق عبد الجواد مدير إدارة العلاج والتأهيل في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي وشارك فيها كل من الدكتور ماريانو مونتينيغرو مدير مكتب خطة كولومبو لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبريان موراليس رئيس فرع مكافحة المخدرات في مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركي، وأثناء الندوة تم إطلاق باكورة أعمال الاتحاد الدولي للجودة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية من قبل البرنامج الاستشاري للمخدرات التابع لخطة كولومبو، وهو عبارة عن كتيب مرجعي حول إدارة الخدمات العلاجية للمصابين باضطرابات تعاطي المخدرات بما يتماشى مع «معايير الجودة الرئيسية» للمنظمات الدولية. واحتضن المؤتمر إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، حيث تم الإعلان عن جائزة أفضل مبادرة قائمة على الأدلة العلمية في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية.

وفاز بالجائزة برنامج الدراسات المتقدمة للعلوم الوقائية وتطبيقاتها في وسائل الإعلام بجامعة كليرمونت للدراسات العليا، والذي يبني فيه المشاركون معارفهم ومهاراتهم في استخدام وسائل الإعلام للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، بقيادة الدكتور ويليام كرانو أستاذ علم النفس بجامعة كليرمونت للدراسات العليا في كاليفورنيا الذي قال:«لقد فاق هذا المؤتمر في أبوظبي كل التوقعات، إن التعاون السلس بين المركز الوطني للتأهيل وشركائه الآخرين، وكرم أخلاقهم وطباعهم وأفعالهم قد وفر للمشاركين بيئة خلاقة لتحقيق هدف المؤتمر في توحيد المجتمع العالمي».

كما تم الإعلان عن جائزة أفضل مبادرة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية في الصعيد الإقليمي، والتي خصصت في هذا العام للمبادرات المقدمة من منطقة الشرق الأوسط، وقد فازت بها مؤسسة نصرتو وهي جمعية غير ربحية ولا حكومية لبنانية تأسست في العام 2006 لعلاج وتأهيل المصابين باضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، والمبادرة الفائزة تم فيها تدشين مطبخ ومجهز بالكامل في مقر الجمعية، ويتم تعليم كل نزيلة في الجمعية من المتعافيات كيفية صنع الحلويات التراثية ومن ثم يتم تسويق المنتجات.

وأعلنت الجمعية عن جائزة الخدمات في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية، لتكريم الأفراد على مساهمتهم البارزة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية على الصعيد المحلي، أو الوطني، أو الدولي.

وفاز بالجائزة عن فئة (الإنجاز مدى الحياة) الدكتور ستيف جوست، المدير السابق للبرنامج الدولي في المعهد الوطني المعني بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة.

جائزة التميز

تم الإعلان عن جائزة التميز التي تُقدم لتكريم الأفراد لمساهماتهم المميزة في مجال التدريب لخفض الطلب على المؤثرات العقلية، وحاز الجائزة الدكتور توماس سكاريا مؤسس معهد إيكولينك لتميزه في تدريب أكبر عدد من المتخصصين في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية من جميع أنحاء العالم وقد كان نصيب الدكتور توماس أكثر من 260 متخصص من 20 دولة، أما الجائزة الأخيرة فهي جائزة المساهمات البارزة في الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، وفاز بها الدكتور خوسيه لويس فاسكيز مارتينيز، وذلك لقيامه بنشر أكثر من 800 مرجع طبي من دراسات وأبحاث ومقارنات معيارية وفازت معه بهذه الجائزة الأستاذة صايمة أصغر، الأمين العام، لمؤسسة محمد علي جناح، المدير التنفيذي لمركز نيولايف للتأهيل، ومدير فرع الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية بباكستان.