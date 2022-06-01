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«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد درع «جراند ستيفي»
خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
2 يونيو 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية درع جائزة «جراند ستيفي» للعام الجاري 2022، لتحصد المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام 700 مشارك من 17 دولة بحصولها على 62.5 نقطة وحصدها 13 جائزة ذهبية، و8 جوائز فضية، و7 جوائز برونزية، كما فازت المؤسسة بجائزة «التميز في الابتكار بتقديم الخدمات الصحية». وجاء الإعلان عن أسماء الجهات والمؤسسات الفائزة خلال الحفل السنوي الثالث الذي تم تنظيمه لتكريم الفائزين بجوائز جراند ستيفي في فندق والدورف أستوريا بإمارة رأس الخيمة، بحضور عدد من مديري الإدارات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وحققت المؤسسة هذا الفوز من خلال مشاركتها اللافتة التي أظهرت حزمة من الإنجازات المبتكرة في استجابتها لجائحة COVID-19، والخدمات الصحية الجديدة، وإدارة الموارد البشرية، مما يعكس حرصها ومساعيها الجادة لتحقيق جودة الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية في الدولة.
وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية:«إن فوز المؤسسة بجائزة جراند ستيفي يأتي تتويجاً لجهودها ومساعيها الهادفة إلى مواصلة مسيرة التطور وإحداث تحولات نوعية في واقع قطاع الخدمات الصحية الرقمية، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالإنسان، مؤكداً أن أهداف المؤسسة انطلقت عبر رؤية استشرافية معززة لثقافة الابتكار، بهدف توفير بنية تحتية صحية عالمية المستوى، ترفع من كفاءة العمل الحكومي وترتقي بمؤشرات الثقة والرضا، وتحقق السعادة المجتمعية وتمكّن القدرة التنافسية للدولة».

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
دبي
الإمارات
يوسف السركال
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