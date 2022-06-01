وزارة الصحة: السيجارة الإلكترونية ممنوعة في المكاتب والأماكن المغلقة

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيق قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، على جميع منتجات التبغ الإلكترونية، وتعمل الوزارة على تنظيم حملات، للتوعية والتحذير منها، كما تحذر من منتجات التبغ بشكل عام، وشددت على أنه يمنع تدخين السيجارة الإلكترونية في المكاتب والأماكن المغلقة حسب ما ينص عليه القانون.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف تاريخ 31 مايو، ويحمل هذا العام شعار«التبغ، تهديد لبيئتنا» إلى أن الإمارات من الدول السباقة بالانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وأصدرت التشريعات الداعمة لإجراءات مكافحة التبغ وتبنت أفضل الممارسات العالمية، حرصاً منها على صحة المجتمع.

وتعد مكافحة التبغ واحدة من أهم أولويات الوزارة التي وضعت استراتيجية متكاملة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التبغ. وتم إدراج خفض استهلاك التبغ ضمن مؤشرات الأجندة الوطنية.



مسح عالمي لاستهلاك التبغ

بيّنت نتائج المسح الصحي الوطني لعام 2018 انخفاض مستوى انتشار التدخين لدى البالغين من 11.1% حسب نتائج المسح لعام 2010 إلى 9.1%. والعمل جارٍ حالياً مع المجلس الصحي الخليجي لتنفيذ المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين في دول الخليج. وفي مجال التوعية والتثقيف أطلقت الوزارة عدة حملات توعية مثل حملة «أذكى من أن تبدأ» و«أنا ودرت والحين دورك» و«التزم.. بالإقلاع»، وحملة «طفل في المنزل» لحماية الأطفال من التعرض للتدخين السلبي. كما عملت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على حجب عدد من المواقع الإلكترونية التي تروج وتبيع منتجات التبغ الإلكترونية للأطفال والشباب ما دون 18 عاماً. كما أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات والمهارات للأطباء لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين بأنواعه.