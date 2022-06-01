«تعليم»: حصص مراجعة قبل انطلاق امتحانات نهاية العام

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم جميع الإدارات المدرسية بإعداد خطة واضحة في تنظيم حصص للطلبة لمراجعة المواد الدراسية من الفئة «أ» النظرية، استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث التي تنطلق في العاشر من يونيو الجاري.

وأكدت «تعليم» على جميع مديري النطاق بتوجيه مديري المدارس بضرورة متابعة المعلمين للانتهاء من جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق موعد الامتحانات.

وأشارت إلى أن الهدف من حصص المراجعة هو تثبيت المهارات وتقوية الطلبة وتقديم شروحات إضافية لمن فاته منهم أي من الدروس خلال أيام التمدرس السابقة. وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم على مديري المدارس إبلاغ أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم إلى المدرسة والانتظام فيها خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي. كما وجهت المؤسسة إدارات المدارس بتشكيل ثلاث لجان خاصة بالامتحانات هي لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة المدير، تتحمل فيها المسؤوليات الإدارية والفنية كافة، ولجان الملاحظة والمراقبة على القاعات الامتحانية، ولجنة أخرى معنية بطباعة بطاقة دخول الامتحان. وشددت المؤسسة من خلال دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية العام، على إدارات المدارس بأهمية توزيع الطلبة على القاعات الامتحانية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وتحديد أسماء الطلبة على المقاعد الدراسية في القاعات، وضمان تأدية الطلبة للامتحانات من خلال الحضور الواقعي للمدرسة وفق المواعيد المحددة.

ولفتت المؤسسة إلى ضرورة التأكد من توفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتأكد من جاهزية المبنى المدرسي من حيث توفر القاعات الامتحانية، والمقاعد الدراسية، ومختبرات الحاسوب، وأجهزة الحاسوب في المختبرات، فضلاً عن توفر شبكة الإنترنت في المدرسة.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2021-2022. ويستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحاناتهم في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه. فيما يؤدي جميع الطلبة امتحاناتهم في مواد المجموعة «ب» العملية التطبيقية، وتسليم المشاريع النهائية، في الفترة من السادس من يونيو المقبل حتى العاشر من الشهر نفسه.