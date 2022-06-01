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طلاب «علوم الإمارات» يعرضون برامج التدريب
100 طالب وطالبة شاركوا في يوم العرض المهني (من المصدر)
2 يونيو 2022 02:00

العين (الاتحاد)

نظّمت وحدة التدريب والتأهيل والتنمية المهنية في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعالية «يوم العرض المهني»، بمشاركة تزيد على 100 طالب وطالبة.
وأشار الدكتور سليمان الكعبي، مساعد العميد لشؤون الطلبة إلى أن الكلية حرصت على إعادة تفعيل المناشط العلمية والتدريب المهني للطلبة، بعد التوقف الحضوري لهذه الفعالية دام لأكثر من سنتين ونصف السنة، بسبب الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا.
وأضاف: «لقد شهدت الفعالية تفاعلاً ومشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد المشاركين ما يزيد على 100 طالب وطالبة، قاموا بعرض «بوسترات» عن مشاريعهم التدريبية التي مارسوها في العديد من الدوائر والمراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تنوّعت بين المختبرات العلمية والمختبرات الجنائية، والمراكز البحثية والإحصائية، ومراكز الفضاء والأرصاد، وعدد من المشافي والبلديات، وذلك عن طريق التعريف بتلك الممارسات، كل حسب تخصصه الأكاديمي ومكان تدريبه.
وأطلع عميد الكلية ومساعدو العميد ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمشرفون على برامج التدريب، على المشاريع والاستماع إلى الشروحات التفصيلية وإجابات الطلبة المشاركين عن أسئلتهم.

جامعة الإمارات
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