إطلاق «الاستخدام الآمن» للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حملة توعوية ميدانية يحث الجانبان من خلالها مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية أثناء استخدام تلك الدراجات، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الحملة التوعوية تأتي انطلاقاً من حرصه وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، على رفع وعي مستخدمي الدراجات بأهمية القيادة الآمنة واتباع اشتراطات اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية التي أطلقها المركز مؤخراً. وأوضح المركز أن التأكد من التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بمتطلبات واشتراطات السلامة يشكل أولوية قصوى في جميع الأوقات ويدعم ثقافة التنقل المستدام الآمن وأسلوب حياة يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة صديقة للدراجات.

وأعلن المركز أنه سيصدر دليل الضوابط والاشتراطات الفنية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، حيث يهدف الدليل لتقديم الإرشادات والتوجيهات إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، ويتضمن الاشتراطات الفنية وأنواع الدراجات المصرح باستخدامها، ويوضح الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومعايير ومتطلبات السلامة، والطرق والمسارات والأماكن المصرح للدراجات استخدامها. كما يؤكد الدليل على ضرورة أن يقتصر ركوب الدراجة الهوائية أو الكهربائية على شخص واحد فقط.

وحدد مركز النقل المتكامل الدراجات الهوائية التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، غير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها. كما بين المركز أن السكوتر الكهربائي هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد. على أن يبلغ عدد مستخدمي الدراجة الهوائية أو السكوتر الكهربائي شخصاً واحداً فقط.

ودعا المركز إلى عدم القيادة في الشوارع الرئيسية والسريعة والمسارات المخصصة للمشاة والجري والأرصفة ما لم يتم السماح باستخدامها من قبل المركز، وكذلك إلى ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة.

خلال إطلاق حملة التوعية (من المصدر)

وشدد المركز على ضرورة قيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية التي تكون فيها السرعة 40 كم في الساعة أو أقل، مع الالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة، والقيادة في مسار أقصى اليمين في حال عدم توافر مسارات مخصصة للدراجات الهوائية، هذا إضافة إلى إمكانية القيادة في الأماكن المغلقة مثل الحدائق العامة التي تحتوي على مسارات مخصصة لتلك الدراجات والأرصفة ذات المساحات الشاسعة للاستخدام والمحددة من قبل المركز، والالتزام باتجاه السير أثناء قيادة الدراجة.

إرشادات عامة

أشار المركز إلى أهمية ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة للضوء ليلاً، وأن يتم تزويد الدراجة بمصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر قابل للإضاءة ليلاً في الخلف، أو عاكس للضوء باللون الأحمر.

ونبّه المركز قائدي الدراجات إلى ضرورة عدم التجاوز وترك مسافة أمان كافية مع باقي مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية الأخرى التي أمامهم، والالتزام بالسرعة المحددة والمسارات المحددة، واتباع إرشادات السلامة واللوحات والإشارات المرورية، وإعطاء أولوية العبور للمشاة وعدم استخدام المسارات في الاتجاه المعاكس. وضماناً لسلامة المستخدمين وكافة أفراد المجتمع، وحفاظاً على المظهر العام للمدينة، شدد المركز على ضرورة الالتزام بركن الدراجات في الأماكن المخصصة لها وعدم ركنها بشكل عشوائي أو ربطها أو تثبيتها بأعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.

500 درهم

نصت اللائحة على فرض غرامة بمبلغ 500 درهم على كل مخالفة تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها، والتي تشمل نهر الطريق (الشارع العام المستخدم للمركبات)، والمسارات المخصصة للمشي والجري فقط، والأرصفة ما لم يتم السماح باستخدامها من قبل مركز النقل المتكامل، وعلى جانب الطرق السريعة التي تزيد سرعتها على 40 كم/ ساعة.

غرامات على غير الملتزمين

حددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، الغرامات التي تترتب على كل من يخالف أحكام اللائحة. وتشمل تلك الغرامات مبلغ 200 درهم على كل مخالفة تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال: السير على نهر الطريق، عدم اتباع التعليمات الواردة في اللوحات المرورية والإرشادية، عدم ارتداء خوذة واقية أثناء استخدام الدراجة، عدم ارتداء سترة أو ملابس عاكسة للضوء عند السير في الأماكن المظلمة، عدم إيقاف الدراجة في الأماكن المخصصة لها وتركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، تثبيت الدراجة على أعمدة الشواخص المرورية أو أعمدة الإنارة، عدم منح أولوية المرور للمشاة عند التقاطعات والأرصفة، عدم خفض السرعة عند ممرات عبور المشاة، عدم النزول من الدراجة الهوائية عند عبور الطريق من معبر المشاة، عدم مراعاة ظروف المكان والطقس وغيرها من متطلبات السلامة، الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة أثناء استخدام الدراجة، استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية على المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري، حمل راكب ما لم تكن الدراجة مزودة بكافة المعدات المخصصة لذلك، حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن الدراجة، استعمال آلة التنبيه أو مسجل الدراجة بطريقة تسبب ضجيج أو إزعاج للآخرين، عدم تركيب مصباح أبيض رئيسي أمامي ومصباح أحمر قابل للإضاءة ليلاً وعاكس للضوء باللون الأحمر وإنارة حمراء خلفية مرتبطة بالمكابح في الدراجة، عدم تركيب جهاز تنبيه مثبت على مقود الدراجة.