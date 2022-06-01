طلقها.. فطالبته بردّ أموال اقترضها

جمعة النعيمي (أبوظبي)

رفضت محكمة النقض بأبوظبي طلب امرأة أقامت شكوى ضد زوجها السابق تفيد بإقراضه مبالغ مالية أثناء فترة الزوجية.

وقالت إنها أقرضت زوجها السابق مبالغ مالية أثناء فترة الزوجية ولم تطالبه بأي منها، كونها زوجته، لكنها الآن، وبعد الانفصال تطالب بهذه المبالغ، غير أنها لم تقدم أي دليل على صحة الإقراض.

وقالت المحكمة، إن الأوراق خلت من ثبوت المديونية في حق الزوج السابق للشاكية، إضافة إلى أن الواقعة لا دليل عليها، عملاً بالمادة183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

وأوضحت المحكمة أن ما تدعيه الزوجة بأن الرابطة الزوجية كانت بمثابة مانع أدبي من تحرير دليل كتابي يثبت الدين وإن الإقرار جاء مجهلاً وقعته الزوجة داخل السيارة من دون الوقوف على مضمونه وإنها لم تتسلم من زوجها السابق أموالاً أثناء أو بعد التوقيع عليه.

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، لعدم وجود أدلة على صحة الواقعة، وأن ما تنعاه الشاكية لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الموازنة بين الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية وتأمر المحكمة بعدم قبوله، وأن ما تثيره الشاكية لا يجوز إثارته أمام المحكمة.