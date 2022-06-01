«مقتنياتك.. مسؤوليتك» للحد من سرقة المركبات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعية بعنوان‏ «مقتنياتك.. مسؤوليتك»‏ بالتعاون مع مركز «توجيه»، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.وتستمر الحملة حتى نهاية يونيو الجاري. وأكد العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة لشرطة الشارقة، ‏أن الحملة تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات، بنشر التوعية الشاملة بشأنها انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، وذلك عبر نشر مواد فيلمية توعوية بثلاث لغات العربية والإنجليزية والأردو في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة بالإمارة. ودعا العقيد بن حرمول، أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من السلوكيات التي ‏تُهيئ الظروف لسرقة محتويات المركبات، مطالباً بعدم ترك الممتلكات الثمينة داخل المركبة بشكل مكشوف، والذي يدافع أصحاب النفوس الضعيفة بالسرقة.