«شرطة أبوظبي» تعزز الوعي بمخاطر التدخين

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي الوعي بمخاطر التدخين بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 من مايو سنوياً من خلال ورش توعية ومحاضرات.

وتضمنت الأنشطة محاضرة نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالعين التابعة لمديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي حول أضرار التدخين وكيفية التخلص منه، بالتعاون مع المستشفى التشيكي في مدينة العين.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أهمية حماية النشء والشباب والمراهقين من آفة التدخين، لافتاً إلى دور الأسرة الرئيس في هذا الجانب عبر تعريفهم بالأضرار العديدة الناجمة عن التدخين وحثهم على ممارسة الهوايات المفيدة. وأعرب المقدم دكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بالانابة في كلمة ضمن الفعالية عن شكره للطاقم الطبي لمستشفى التشكي على جهودهم في تنفيذ المبادرة.

وقدم طاقم المستشفى محاضرة توعية عن أضرار التدخين.

وعقدت إدارة الجودة والتميز ورشة توعوية بعنوان الإقلاع عن التدخين.