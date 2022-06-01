الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«منافذ الشارقة» تؤكد على الارتقاء بالأداء العام
خلال الاجتماع (من المصدر)
2 يونيو 2022 02:00

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الخامس للعام 2021 في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ناقشت خلاله العديد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، على رأسها الخطة الأمنية وسجل المخاطر الموحد لقطاع المنافذ والنقاط الحدودية والسيناريوهات الخاصة بخطط الطوارئ للوقوف على النقاط والملاحظات كافة الواردة من الفريق التنفيذي وإيجاد الحلول لكافة التحديات، تأكيداً على استمرارية الجهود الرامية إلى التطوير المستمر والارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة. ترأس الاجتماع محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة، ورفعت اللجنة في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدين أن دولة الإمارات تستكمل مسيرة العطاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وستواصل مسيرتها ونهضتها الشاملة وتميزها الإقليمي والعالمي في الميادين كافة.

الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
دنيا
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©