«منافذ الشارقة» تؤكد على الارتقاء بالأداء العام

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الخامس للعام 2021 في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ناقشت خلاله العديد من المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، على رأسها الخطة الأمنية وسجل المخاطر الموحد لقطاع المنافذ والنقاط الحدودية والسيناريوهات الخاصة بخطط الطوارئ للوقوف على النقاط والملاحظات كافة الواردة من الفريق التنفيذي وإيجاد الحلول لكافة التحديات، تأكيداً على استمرارية الجهود الرامية إلى التطوير المستمر والارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة. ترأس الاجتماع محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة، ورفعت اللجنة في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدين أن دولة الإمارات تستكمل مسيرة العطاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وستواصل مسيرتها ونهضتها الشاملة وتميزها الإقليمي والعالمي في الميادين كافة.