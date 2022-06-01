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تفاهم بين «شؤون الوطني» وشرطة دبي
سامي بن عدي ومحمد بن فهد عقب التوقيع (من المصدر)
2 يونيو 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

أبرمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، صباح أمس في مقر أكاديمية شرطة دبي، بهدف تطوير الأنشطة المشتركة بين الطرفين في المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، كالتنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية، ورفع كفاءتهم، وبما يضمن تنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم، وأيضاً تأهيل الكوادر العاملة في المجالات الإدارية والقيادية والتخصصية والفنية لدى الطرفين.
وقع الاتفاقية كل من سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي. وحضر التوقيع العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، ومجموعة من المسؤولين ومدراء الإدارات المعنيين من كلا الطرفين.وأكد بن عدي، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون البناء بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية، الذي يعد أحد أهم المجالات لتعزيز وتمكين وتطوير الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
شرطة دبي
دبي
أكاديمية شرطة دبي
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