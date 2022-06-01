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اختتام دورة «السلامة المرورية» لموظفي الأمن الخاص
اختتام دورة «السلامة المرورية» لموظفي الأمن الخاص
2 يونيو 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

اختتمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن والسلامة في أكاديمية شرطة دبي، دورة السلامة المرورية في تنظيم حركة السير والمرور لحراس الأمن في شركة «سيفكور».
وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لنشر الثقافة المرورية وترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزيز قيمها في سلوك مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق، والتعريف بأفضل الأساليب والسبل في طريقة التعامل مع الطريق، بهدف خلق مجتمع آمن خال من الحوادث، نظمت إدارة المعهد المروري ورش عمل حول السلامة المرورية لموظفي حراس أمن شركة سيفكور للأمن استفاد منها أكثر من 95 شخصاً. وأوضح أن محاور الورش التي قام بتقديمها كلا من النقيب سعد السبهان، رئيس قسم تخطيط التدريب بإدارة المعهد المروري، والرقيب أول أحمد محمد خلف، شملت إلمام رجل الأمن الخاص بالمبادئ العامة لعملية تنظيم حركة السير، والأدوات والمعدات الواجب توفرها أثناء تنظيم حركة السير وطرق استخداماتها، والالتزامات، وأهم السلوكيات الواجب توافرها لرجل السلامة المرورية.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
السلامة المرورية
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