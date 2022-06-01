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«الجندي» تتناول الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
«الجندي» تتناول الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
2 يونيو 2022 02:00

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 581 لشهر يونيو 2022، وتناولت فيه بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. 
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «حصننا منيع»، وقالت فيها: «لقد كان للجانب الإنساني من شخصية فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» أثر بالغ في محبة الناس له، وتقديرهم لقلبه الكبير، وتسامحه وعطفه الذي وصل إلى كل أصقاع الأرض». وأضافت المجلة في كلمتها: «نستبشر بمستقبل جديد ومزدهر، وسيبقى الحصن بإذن الله منيعاً كما أراده المؤسس زايد، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات». ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر يونيو 2022 للحديث عن «الهجمات السيبرانية وتصاعد المنافسة الدولية». وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان: «الاستعداد الحربي لجيوش الناتو»، ودراسة أخرى بعنوان: «حرب نووية عالمية عن طريق الخطأ».

مجلة الجندي
الإمارات
وزارة الدفاع
الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة الإماراتية
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