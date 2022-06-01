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حاكم الشارقة يعلن افتتاح جامعة خورفكان الأربعاء وجامعة كلباء بعد عام
حاكم الشارقة يعلن افتتاح جامعة خورفكان الأربعاء وجامعة كلباء بعد عام
1 يونيو 2022 23:02

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن افتتاح جامعة خورفكان الأربعاء المقبل. وقال إن كل جامعة تؤسس في الإمارة لا بد أن تكون لها اختصاصات. 

وأوضح سموه في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة أن جامعة خورفكان تتضمن إضافة جديدة تليق بالمدينة وتناسب طبيعتها البحرية وهي «كلية علوم البحار» الجديدة في مناهجها المعنية بالعلوم البحرية وأعماق البحار والشواطئ والأسماك، وهذه الاختصاصات علمية ونادرة ومطلوبة للغاية.
 ونوه سموه إلى أن «جامعة كلباء» التي تفتح أبوابها العام المقبل ستضم تخصصات مختلفة تهتم بالعلوم الرياضية و«جامعة الذيد» ستهتم بالزراعة والثروة الحيوانية للاستفادة منها في مشروع تربية الأبقار وإكثار البذور والنباتات.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الشارقة
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