رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس لاتفيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من فخامة إغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة قدم خلاله التعازي والمواساة لسموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

وهنأ رئيس لاتفيا، خلال اتصاله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في تحقيق طموحات الدولة وشعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن تطلعه لدفع علاقات بلاده مع دولة الإمارات إلى الأمام خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة إغليس ليفتس لمشاعره الطيبة تجاه سموه وشعب دولة الإمارات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات مع جمهورية لاتفيا الصديقة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.