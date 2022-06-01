الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس لاتفيا
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس لاتفيا
1 يونيو 2022 21:51

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من فخامة إغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة قدم خلاله التعازي والمواساة لسموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
وهنأ رئيس لاتفيا، خلال اتصاله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في تحقيق طموحات الدولة وشعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار. 
وأعرب عن تطلعه لدفع علاقات بلاده مع دولة الإمارات إلى الأمام خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات. 
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة إغليس ليفتس لمشاعره الطيبة تجاه سموه وشعب دولة الإمارات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات مع جمهورية لاتفيا الصديقة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
لاتفيا
آخر الأخبار
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
دنيا
أعراض تنذرك بنقص معدن مهم في الجسم
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©