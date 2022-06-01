تدريب ذوي «متلازمة داون» في مجال الضيافة

وقعت جمعية الإمارات لمتلازمة داون مذكرة تفاهم مع أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة تهدف إلى تقديم التدريب والخبرات لذوي متلازمة داون في مجال الضيافة وفق لأساليب الحديثة، وذلك لأول مرة في الدولة.

وقع المذكرة كل من الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجيرون جريفن المدير العام لأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة وديان لاجر مديرة التسويق والتسجيل في الأكاديمية خلال زيارتها مقر الجمعية بدبي.

وبدأ التدريب الفعلي في الأكاديمية بمشاركة 12 من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وتم تقديم عروض حية لهم في مطبخ الأكاديمية التدريبي حول بعض تقنيات الطهي مع الشيف مايكل كيتس مدير فنون الطهي والشيف هيلين موريس كبيرة المحاضرين في الأكاديمية.

وعبرت الدكتورة منال جعرور عن شكرها وامتنانها لأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة على إتاحة الفرصة في هذا القطاع الحيوي لذوي متلازمة داون. وأكد جيرون جريفن أهمية التعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون لتنظيم ورش عمل في مجال الضيافة خلال كل فصل دراسي في الأكاديمية، من قبل أعضاء هيئة تدريسية مرموقين من أنحاء العالم وتوسيع الشراكة في أشكال التعليم الشامل المختلفة لتشمل أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وتوفير التدريب العملي في الأكاديمية.

وشكرت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة الأكاديمية على توفيرها الفرصة لذوي متلازمة داون، مشيدة بما تقدمه الأكاديمية من برامج عملية وفق أعلى المقاييس العالمية.