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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
1 يونيو 2022 18:07

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة مع السحب. وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 02:16 والجزر الأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 19:56.
 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:33. 

المصدر: وام
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