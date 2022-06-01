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بلدية أبوظبي تنفذ عدة مشاريع تجريبية لاستخدام تكنولوجيا RBS في مجالات البنية التحتية
بلدية أبوظبي تنفذ عدة مشاريع تجريبية لاستخدام تكنولوجيا RBS في مجالات البنية التحتية
1 يونيو 2022 18:02

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشاريع تجريبية لتكنولوجيا RBS بهدف استخدام تقنية جديدة متعددة الاستخدامات في مجالات البنية التحتية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وذلك حرصاً على تعزيز مواصفات البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يدعم مبادئ الاستدامة.
 وتم تنفيذ المشروع التجريبي الأول في منطقة مصفح الصناعية في مجال التجميل الطبيعي للمنطقة، والثاني لأغراض تثبيت التربة على منحدر في منطقة الشهامة، أما الثالث فقد تم تنفيذه لأغراض صيانة الحصى الموجود عند المدخلين الأمامي والخلفي لمتنزه مدينة محمد بن زايد العام، وجارٍ حالياً مراقبة وتقييم المنتج.
 وتستخدم تقنية RBS، وهي عبارة عن مادة لاصقة للحصى التجميلي، في أعمال تنسيق الحدائق، وأعمال حماية المنحدرات وجوانب الطرق والجسور من الانجراف والتآكل بفعل الأمطار والرياح، حيث إنها مادة متينة تتمتع بالمرونة مع مقاومة عالية للتآكل وحماية للتربة من عوامل التعرية من الناحية الفنية. كما تعمل البلدية من خلال هذه المشاريع التجريبية على تطبيق مواصفات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة لمشاريع البنية التحتية، وايجاد حلول لتحديات البنية التحتية، وكذلك خفض تكاليف التشغيل والصيانة بما يدعم مبادئ الاستدامة.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
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